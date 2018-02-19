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الرسالة نت – ترجمة خاصة

زعم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن قوات الاحتلال دمرت نفقًا هجوميا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ولم يحدد إذا كان جديدًا أو أنه جزء من النفق الذ دُمر الشهر الماضي.

وقال ليبرمان لصحيفة هارتس ترجمه موقع الرسالة نت مساء اليوم الإثنين: "إن قواته مستعدة لأي سيناريو سواء كان في الجنوب أو الشمال"، داعيًا المستوطنين للاستمرار في حياتهم كالمعتاد بزعم أن الجيش مسيطر على الأوضاع.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الليلة أنهم قصفوا "بنية تحتية" جنوب غزة ردا على إطلاق الصواريخ.