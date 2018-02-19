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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت؛ اليوم الاثنين، أقسام في سجن "عوفر" الإسرائيلي، الواقع غرب مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وشنت عمليات تفتيش ونقل للأسرى من أقسامهم.

وأفادت "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي يهتم بالدفاع عن حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال)، إن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت قسم "11" في معتقل "عوفر"، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش، وأقدمت على نقل نحو 120 أسيراً إلى معتقل "نيتسان" بمدينة الرملة (وسط فلسطين المحتلة عام 1948)، دون السماح لهم بأخذ أي شيء من مقتنياتهم.

وذكر نادي الأسير في بيان تلقته "قدس برس"، أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت خلال الفترة القليلة الماضية من حملات التنكيل بحق الأسرى ، حيث نقلت 50 أسيراً من معتقل "عسقلان" قبل نحو أسبوعين بذريعة إجراء تفتيشات.

وتعتقل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم قرابة 400 طفل دون سن الـ18، يتعرضون لانتهاكات مختلفة، ونحو 450 معتقلا إداريا دون محاكمة، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.