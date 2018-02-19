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غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الإثنين عن "عودة الحياة للمرافق الصحية بعد المنحة القطرية الكريمة لإغاثة القطاع الصحي في غزة".

وثمّنت الوزارة في تصريح وصل لـ"الرسالة نت" المنحة القطرية، واصفة الخطوة بأنها "تأكيد على نهج عربي وإسلامي كريم من دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا ومؤسسات في الوقوف إلى جانب شعبنا في أصعب الظروف وتقديم المساعدة في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي".

وقالت الوزارة: "اليوم تبادر دولة قطر الشقيقة بمد شرايين الحياة إلى مرافق وزارة الصحة التي تعطلت فيها الخدمات وتعيد الابتسامة لأطفال مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال، وتعزز من صمود أهلنا في شمال قطاع غزة بإعادة العمل في مستشفى بيت حانون، وإلى إسناد خدمات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالأدوية".

وشكرت الوزارة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي "لتواجده اليوم في غزة وبين أهله لإيصال هذه الرسالة الأخوية من دولة قطر ومن سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني؛ لتكون بلسمًا يضمد آهات وجراحات مرضانا الذين يقدرون عاليًا هذا الموقف الأصيل".

وكان معالي السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة قد اعلن ظهر اليوم وفي مؤتمر صحفي من مجمع الشفاء الطبي عن المنحة الأميرية القطرية لمساندة القطاعات الإنسانية بقيمة 9 مليون دولار خصص منها 2 مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية ونصف مليون دولار لصالح شراء الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية لمدة شهر.

وأعلن العمادي خلال مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة اليوم عن تفاصيل منحة الإغاثة القطرية لقطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية تسعة ملايين دولار، كمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبين أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و600 ألف دولار للطرود الغذائية والأغطية، و500 ألف دولار لصالح وقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية، ومليون دولار لترميم بيوت الفقراء، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، و2 مليون للحالات الإنسانية والمرضية.