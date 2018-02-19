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غزة الرسالة نت

أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "إن تصريحات رامي الحمد الله رئيس حكومة فتح "حول الموازة وتمكين الحكومة بغزة" تبين إصراره على الكذب والتضليل".

وقال برهوم في تصريح وصل لـ"الرسالة نت"، مساء الاثنين، إن التصريحات اللامسوؤلية تؤكد على صواب موقف الحركة من ضرورة رحيل هذه الحكومة الانفصالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم الكل الفلسطيني وتساهم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة.

وبين برهوم أن فتح تهدف من تصريحاتها التغطية على دوره المشين في تفاقم أزمات غزة، والتلذذ على عذابات أهلها.

والجدير ذكره أن الحمد الله قال إن "موازنة الحكومة لعام 2018، تشتمل على موازنة للمحافظات الجنوبية قطاع غزة وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة".

وجاء ذلك خلال عرض الحمد الله ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، في مكتبه برام الله، أمام عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجهات والدول المانحة.