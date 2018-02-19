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الرسالة نت - فادي حجازي

واصل فريق اتحاد الشجاعية عروضه القوية في الدور الثاني من دوري الدرجة الممتازة, عقب تحقيقه الفوز على حساب الصداقة (2-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

وأسهم الانتصار في دخول "المنطار" المربع الذهبي لأول مرة هذا الموسم, بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز خمسة عوامل ساهمت في صحوة الفريق خلال الدور الثاني.

1- الجهاز الفني:

لا يختلف اثنان على أن الجهاز الفني الجديد لـ"المنطار" بقيادة مصطفى نجم, يعتبر أول الأسباب الرئيسية في نجاح الفريق خلال منافسات الدور الثاني, بعدما عمل على تثبيت التشكيلة الأساسية في اللقاءات.

وتولى نجم تدريب الشجاعية مطلع الإياب, إذ كان يحتل وقتها المركز الثامن برصيد 12 نقطة, ونجح خلال 6 جولات في تحقيق 4 انتصارات, وتعادلين, دون أي هزيمة, ما جعله يرتقي للمركز الرابع في جدول الترتيب.

2- انتفاضة "الريشة":

استعاد عاهد أبو مراحيل "الريشة" مستواه المميز في الدور الثاني, بعدما فشل في الوصول للشباك خلال الذهاب, ما جعل الجميع يشكك بنزعته الهجومية التي امتاز بها مع فريقه السابقة الزيتون بالسنوات الأخيرة.

وأثبت أبو مراحيل أنه مهاجم قوي, بعدما سجل 6 أهداف في الإياب, بمعدل هدف في كل لقاء, ليستعيد ثقته بنفسه, ويساهم بصورة رئيسية في ارتقاء "المنطار" بجدول الترتيب, دون نسيان الأداء المميز للثنائي الهجومي علاء عطية وعمر العرعير.

3- تطوّر الدفاع:

أسهم تطوّر مستوى مدافعي الشجاعية في تحسّن وضعية الفريق, عقب الانسجام الكبير بين الثنائي خيري مهدي وإبراهيم النتيل.

وتلقت شباك "المنطار" 5 أهداف فقط خلال 6 لقاءات, بمعدل 83, هدف في اللقاء الواحد, وهي نسبة أفضل بكثير مما كانت عليه في الدور الأول, التي شهدت اهتزاز مرمى الفريق 14 مرة بـ11 مباراة.

4- استعادة الثقة:

استعاد بعض اللاعبين ثقتهم بأنفسهم على يد الجهاز الفني بقيادة نجم, وبات أغلبهم يلعبون بشكل أساسي مع الفريق, بخلاف ما كانت أمورهم في الذهاب.

سليمان السكافي ومحمود سلمي ووسيم فرج أبرز اللاعبين الذين أصبحوا علامة فارقة في تشكيلة الفريق بشهادة الجميع, رغم أن الأخيرين حصلا على فرصة اللعب في الدور الأول.

وتطور مستوى السكافي وسلمي بصورة واضحة, وأصبحا من الركائز الأساسية, بينما يؤدي فرج دوره على أكمل وجه في اللقاءات.

5- الجماهير:

ساهمت الجماهير بشكل جيد في تحفيز اللاعبين نحو تقديم الأفضل في مرحلة الإياب, بفضل تشجيعهم الكبير للفريق على مدار اللقاءات الماضية.

ويتواجد الكثير من المشجعين في كل لقاء لـ"المنطار", لأجل مساندة النادي, الأمر الذي أسهم بتحسّن النتائج, رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها الفريق خلال مرحلة الذهاب.