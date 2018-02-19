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غزة- الرسالة نت

قال مصدر أمني مصري إن تدخلًا مباشرًا من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمتواجد في القاهرة أنهى أزمة العالقين في مطار القاهرة المتوقع عودتهم لقطاع غزة اليوم.

وأضاف المصدر لموقع "بوابة الوفد" المصري مساء اليوم الإثنين أن هنية ناقش مع قيادة المخابرات العامة المصرية قضية فتح معبر رفح وأهمية فتحه بشكل دائم لإنهاء معاناة سكان غزة.

وأكد أن الجانب المصري أبدى رغبته بفتح المعبر لكن الظروف الأمنية في سيناء هي من تقف حائل امام هذه الخطوة، وان العملية العسكرية في سيناء ستساهم في تحسين الظروف الأمنية في سيناء ومنها يمكن الحديث عن فترات أطول لفتح المعبر من حيث المدة وعدد المسافرين.