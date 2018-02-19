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غزة - الرسالة نت

طالب السفير القطري محمد العمادي الدول العربية والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في ‫قطاع غزة، متأملا من الدول الأخرى أن تحذو حذو قطر في مساعدة قطاع غزة.

وقال العمادي: "نتطلع من المصالحة الفلسطينية إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء والأزمات الأخرى في قطاع غزة".

وتابع خلال مقابلة عبر فضائية الأقصى: "الحلول الجذرية لمشكلة الكهرباء وتنفيذ مشاريع لحل هذه الأزمة مرتبط بموافقة السلطة وإسرائيل".

وأضاف: "قطر ستقدم مساعدات مالية لمشاريع زواج وغذاء وبناء بيوت خلال الثلاث أشهر القادمة ضمن المنحة القطرية الأخيرة لغزة"، مشيرًا إلى أنه ومنذ عام 2013 تبرعت قطر بـ 91 مليون دولار لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة عبر شراء الوقود الخاصة بالمحطة.

وأكد العمادي أنه تم تجهيز شارع صلاح الدين الرئيسي ببنية تحتية خاصة بخط الغاز الخاص بتشغيل محطة الكهرباء وتنفيذ هذا الأمر منوط باتفاق السلطة مع الاحتلال فيما يتعلق بالغاز.