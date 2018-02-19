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القاهرة- الرسالة نت

أعلنت شركة "ديليك" للحفر، الاثنين، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة "دولفينوس" المصرية.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت "ديليك" في بيان أن "(ديليك) للحفر وشريكتها (نوبل إنرجي) التي مقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب".

ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز، البالغة 64 مليار متر مكعب استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل "لوثيان".

وأوضح الرئيس التنفيذي لديليك للحفر، يوسي أبو، لرويترز: "مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي (...) هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل".

وفي مصر، قال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج.

وأضاف معلقا على الصفقة: "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية. هذا يوم عيد"، فيما أشار وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إلى أن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي ستقوي العلاقات بين بلاده ومصر.

سكاي نيوز عربية