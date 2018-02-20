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القاهرة- الرسالة نت

أعلن الجيش المصري، الاثنين، عن مناورات بحرية مشتركة مع فرنسا بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، تنطلق اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة.

ووفق بيان لوزارة الدفاع المصرية، اليوم، فإن المناورة تشارك فيها وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، وتحمل عنوان "كليوباترا 2018"، وتقام خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير/ شباط الجاري، في نطاق البحر الأحمر، شرقي البلاد.

ويشتمل التدريب "العديد من الأنشطة والفاعليات بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، والذي يأتي في ضوء عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع فرنسا في العديد من المجالات".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن أعداد البوارج والسفن الحربية أو الغواصات المشاركة من الجانبين، كما لم يوضح ما إذا كانت حاملتي المروحيات "ميسترال"، اللتين اشترتها مصر من فرنسا أخيرا، سيشاركان في المناورات أم لا.

وقال البيان إن التدريب "يأتي بالتزامن مع قيام عناصر من القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018، لتعزيز إجراءات تأمين البحرين المتوسط والأحمر وحماية الأهداف الاقتصادية، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية".

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، أعلنت مصر انطلاق خطة المجابهة الشاملة لتطهير البلاد من الإرهاب بعدة مناطق لا سيما سيناء، شمال شرقي البلاد.

وتأتي العملية العسكرية واسعة النطاق بمصر قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي لإعادة الاستقرار إلى سيناء.

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية-الفرنسية، عقب تولي السيسي السلطة في يونيو/حزيران 2014؛ حيث باتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

وخلال السنوات الماضية، أجرت مصر عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا، آخرها في يوليو/تموز الماضي، بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين الأحمر والمتوسط، تحت عنوان "كليوباتر 2017".

وأمدت فرنسا مصر بحاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، إضافة إلى التعاقد على 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" تسلمت مصر 12 منها على 3 دفعات في يوليو/تموز 2015، ويناير/كانون الثاني 2016، وأبريل/نيسان 2017.