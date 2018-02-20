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أنقرة - الرسالة نت

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن النظام السوري سيواجه العواقب إذا توصل إلى اتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردية لمواجهة العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون" في عفرين.

وذكرت قناة "سي.أن.أن ترك" أن أردوغان أبلغ بوتين أن عملية غصن الزيتون مستمرة كما هو مخطط لها.

وفي السياق ذاته، بحث أردوغان في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني العملية العسكرية التركية في سوريا، وشددا على أهمية التعاون في مواجهة الإرهاب، وفق ما ذكره مصدر في الرئاسة التركية.

من جهته، قال بكر بوزداغ نائب رئيس وزراء تركيا إن دخول قوات النظام السوري إلى عفرين سيتسبب في كارثة، مشددا على أن عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط لها.

وأضاف أنه رغم أن وكالة "سانا" السورية الرسمية أوردت أنباء عن اعتزام قوات مرتبطة بالنظام السوري دخول عفرين، فإن السلطات الرسمية لم تؤكد تلك الأنباء، "وبالتالي فهي أنباء لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا علاقة لها بالواقع".

تطهير عفرين

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أن بلاده لا تمانع دخول قوات تابعة للنظام السوري إلى منطقة عفرين بشرط تطهيرها من "الإرهابيين"، وذلك في تعليقه على إعلان تلفزيون النظام أن قوات "شعبية" موالية ستدخل عفرين خلال ساعات.

وشدد أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان، على أن قوات بلاده ستواجه قوات النظام إذا كان دخولها عفرين لحماية المقاتلين الأكراد أو الحفاظ عليهم، وقال "إنه لا يمكن لأحد وقف القوات التركية".

وقال تلفزيون النظام السوري الرسمي اليوم الاثنين إن ما وصفها بقوات "شعبية" موالية للحكومة (السورية) ستدخل عفرين خلال ساعات، مشددا على أن هذه القوات ستدعم صمود عفرين "في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي".

في غضون ذلك، أكدت مصادر من هذه القوات "الشعبية" لوكالة الأنباء الألمانية أنها "أنهت جميع استعداداتها، وستدخل منطقة عفرين عبر محور بلدتي نبل والزهراء اللتين تسيطر عليهما القوات الحكومية" السورية.

الجزيرة نت