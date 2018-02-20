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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في محافظات الضفة المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين في مناطق مختلفة من الضفة بدعوى أنهم مطلوبين، مؤكدة أنه جرى نقلهم إلى الشاباك للتحقيق معهم.

ففي بيرزيت اعتقلت قوات الاحتلال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسيد القدومي، بعد مداهمة و تفتيش سكنه ، والعبث بمحتوياته .

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى خليل رمزي حلس ،بعد مداهمة منزل ذويه الليلة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إضافة لاعتقالها الفتى مهران شويكي من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم ، وصادرت مركبة لأحد المواطنين، كما اقتحمت منزل عائلة الشهيد "حمزه الزماعرة" عقب اقتحامها لمدينة حلحول.