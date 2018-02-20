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نابلس-الرسالة نت

بدأت قوات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء، بإزالة البؤرة الاستيطانية المسماة "افيتار" على أراضي قرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي لوكالة "صفا" أن آليات إسرائيلية شرعت منذ ساعات الصباح بإزالة البيوت المتنقلة التي وضعها المستوطنون على جبل صبيح جنوب بيتا.

وأشار إلى أن عشرات المستوطنين تواجدوا في المنطقة للاحتجاج على إزالة البؤرة، وهاجموا المركبات الفلسطينية على الشارع الرئيس.

يذكر أن المستوطنين شرعوا منذ مطلع الشهر الجاري بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية على أراض خاصة تعود لمواطنين من بلدات بيتا ويتما وقبلان.