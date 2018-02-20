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القدس المحتلة-الرسالة نت

اقتحم مستوطنون صباح يوم الثلاثاء، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحمايةٍ أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 20 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا الأقصى منذ الصباح، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وعادةً ما يتخلل تلك الاقتحامات تقديم شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه، وأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، الأمر الذي يواجه بالتصدي من قبل الحراس والمصلين.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع بباحاته وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين أثناء اقتحامهم.

فيما واصلت فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب ودققت فيها.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.