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20 شباط / فبراير 2018. الساعة 09:09 بتوقيت القــدس. منذ ساعة
الرسالة .. 21 عاما من العطاء وما زالت مستمرة
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غزة - الرسالة نت
الرسالة .. 21 عاما من العطاء وما زالت الرسالة مستمرة
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