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غزة-الرسالة نت

ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة جهود دولة قطر في دعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقال الحساينة في تصريح صحفي، الثلاثاء "أتقدم بالشكر لدولة قطر الشقية وأميرها سمو الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشاد بجهود رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير القطري محمد العمادي على ما يبذله من جهود كبيرة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، ومتابعة بناء عدد من المدن السكنية في القطاع، ومشاريع تأهيل الطرق الرئيسة والبنية التحتية وترميم منازل الفقراء التي مولتها قطر خلال الأعوام الماضية.

وشدد الحساينة على عمق العلاقة مع دولة قطر والترحيب الكبير الذي يلقاه السفير العمادي بين أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم قطر ومساندتها لأبناء شعبنا في التخفيف من معاناتهم.