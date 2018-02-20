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القدس المحتلة-الرسالة نت

قررت رئيسة المحكمة العليا (الإسرائيلية) "إستر حيوت"، عقد جلسة أخرى بتركيبة سبعة قضاة لمناقشة ملف تسليم جثث الشهداء الفلسطينيين.

وجاء في قرار المحكمة أن الجلسة ستعقد في حزيران/يونيو، وبالنتيجة فإنها تعلق قرار المحكمة الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبالتالي عدم تسليم جثامين أي من الشهداء قبل القرار الذي ستتخذه في يونيو.

وكانت المحكمة قد قررت، قبل شهرين، أنه يجب تسليم جثث الشهداء إلى ذويهم لدفنها.

وقد صدر قرار المحكمة من قبل القاضيين يورام دنتسغير وجورج قرا، مقابل معارضة القاضي نيل هندل، وبذلك تكون المحكمة قد قبلت التماسات ذوي الشهداء الذين لا تزال جثثهم محتجزة.

وكانت المحكمة قالت فيوقت سابق إن احتجاز الجثث بغرض إجراء مفاوضات قد تم بدون أية صلاحية.