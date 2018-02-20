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طرابلس-الرسالة نت

تمكن خفر السواحل الليبية من إنقاذ 324 مهاجرا غير نظامي بينهم 35 امرأة و16 طفلا، كانوا على متن قاربين مطاطيين تعطلا قبالة سواحل مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر من خفر السواحل للجزيرة إن إنقاذ هؤلاء المهاجرين كان بعد تلقي بلاغ من صياد ليبي كان على متن قارب صيد في عرض البحر على بعد حوالي سبعة أميال شمال زوارة.

وذكرت المصادر أن المهاجرين بينهم 32 ليبيا وأربعة باكستانيين وتونسي ومغربي، في حين ينتمي بقيتهم إلى جنسيات أفريقية من تشاد ونيجيريا ومالي وساحل العاج.

وأكدت المصادر أن هؤلاء المهاجرين سلموا إلى سلطات مباحث الجوازات التي نقلتهم إلى مركز لإيواء المهاجرين.

وتعد ليبيا بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا، رغم أن أعدادهم انخفضت بشدة منذ يوليو/تموز الماضي.

الجزيرة