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الضفة المحتلة-الرسالة نت

يواصل الأسرى الإداريون لليوم الخامس على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، احتجاجا على القرار التعسفي بحبسهم إداريا.

وأكد الأسرى الإداريون في بيان، صدر عنهم اليوم الثلاثاء، أنهم مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال حتى اشعار آخر، لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض.

وأوضح البيان أن الاحتلال جاوز المدى في تعسفه باستخدام هذا القانون الظالم بحقهم، حتى وصل به الأمر إلى تمديد وتجديد الاعتقال الإداري مرات عديدة، وصلت لأكثر من 10 مرات بحق العديد منهم، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين، وقد تراوحت فترات الاعتقال بين 24 شهرا إلى 60 شهرا من الاعتقال الواحد.

ونوهوا إلى أن مجموع السنوات التي قضاها العديد من الأسرى بلغ 15 عاما، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عاما، بدون توجيه تهمة واضحة، ومحددة، ويجري ذلك كله بذريعة "الملف السري"، الذي لا حقيقة له، والذي يؤكد عليه قضاة محاكم الاحتلال العسكرية ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير، أو المحامي؛ بحجة أن ذلك يشكل خطرا على دولتهم ومواطنيهم.