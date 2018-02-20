تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

يبحث الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، عن تحد جديد بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، عقب انتهاء عقده مع النادي البرتغالي في يونيو المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا", أن كاسياس طلب من وكيله البحث عن عرض مناسب في الدوري الإيطالي, ليكون محطته المقبلة مع كرة القدم.

وارتبط اسم الحارس الإسباني أيضا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، في حالة رحيله عن صفوف بورتو.

وكان كاسياس قد انضم لبورتو عام 2015 قادما من ريال مدريد، عقب المشاركة مع "الميرينغي" لمدة 16 عاما.

وشارك كاسياس في 18 مباراة مع بورتو بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي، واستقبلت شباكه 11 هدفا, وخرج 12 مرة بشباك نظيفة.