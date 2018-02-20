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غزة - الرسالة نت

بدأ الإضراب التجاري في قطاع غزة اليوم دعت إليه فصائل المقاومة الفلسطينية احتجاجا على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ورفضاً للحصار.

وكانت فصائل المقاومة قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للإضراب التجاري وإيقاف حركة السير اليوم الثلاثاء، وقد عمّ الإضراب كافة المحلات والشركات التجارية كما رافق مع الاضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

وتوجهت فصائل المقاومة بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء إحكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.