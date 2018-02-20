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الرسالة نت - وكالات

شهد التشكيل المثالي للأسبوع الـ24 من الدوري الهولندي، الصادر عن موقع "هوسكورد" للإحصاءات الرياضية، تواجد 4 لاعبين مغاربة.

والرباعي المغربي هم: حكيم زياش نجم أياكس أمستردام، وعبد الناصر الخياطي صانع ألعاب أدو دين هاغ، وأسامة إدريسي جناح الكمار، وزكرياء لبيض مهاجم أوتريخت.

وخطف زياش الأضواء خلال مواجهة فريق زفولة، لينال لقب أفضل لاعب، فيما صنع الخياطي هدفا وسجل آخر خلال مباراة فريقه أمام فيليم 2, أما إدريسي فصنع هدفين أمام ناك بريدا، وسجل لبيض هدفا أمام رودا كيركرادة.

ويحتل المغاربة مراكز متقدمة في ترتيب أفضل لاعبي الدوري الهولندي، وفقا لإحصاءات موقع "هوسكورد"، حيث يتواجد زياش في المركز الأول، متبوعا بلبيض صاحب المركز الـ11, ويونس مختار صاحب المركز الـ21, وهشام فايق صاحب المركز الـ27، ثم ياسين أيوب صاحب المركز الـ27.

ويكشف هذا التألق اللافت لمعظم النجوم المغاربة في هولندا عن سعيهم لنيل ثقة الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم في روسيا.

يشار إلى قرعة المونديال وضعت منتخب المغرب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال, وإيران, وإسبانيا.