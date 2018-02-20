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غزة – الرسالة نت

أعلنت الفصائل الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن اضراب تجاري في قطاع غزة بدء من الساعة 12 ظهرا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار المستمر.

ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي، الى التحرك العاجل لإنقاذ الوضع المأساوي في قطاع غزة، داعيةً جمهورية مصر العربية الى فتح معبر البري في كلا الاتجاهين أمام سكان القطاع.

واليوم بدأ الإضراب التجاري في قطاع غزة دعت إليه فصائل المقاومة الفلسطينية احتجاجا على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ورفضاً للحصار.

وكانت فصائل المقاومة قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للإضراب التجاري وإيقاف حركة السير وقد عمّ الإضراب كافة المحلات والشركات التجارية كما رافق مع الاضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

وتوجهت فصائل المقاومة بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والاغاثية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء إحكام الاحتلال للحصار المفروض عليها.