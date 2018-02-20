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الرسالة نت - وكالات

عانى البرازيلي غابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، من الرعب أثناء فترة تعافيه من الإصابة، خوفا من أن يتأثر مستقبله في كرة القدم.

وقال خيسوس في تصريحات أبزرتها شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، إن بعض الأفكار السلبية طاردته خلال فترة تعافيه وتأهيله من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، التي تعرض لها خلال مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وأوضح مهاجم مانشستر سيتي أن معاناته كانت في قمتها عقب الإصابة مباشرة, بسبب حالة العزلة التي كان يمر بها، لكنه اقتنع أن أفضل طريقة للحفاظ على مستقبله في كرة القدم هو التعافي سريعا والعودة إلى الملاعب.

وذكر خيسوس أن تزايد مخاوفه حول الإصابة، يرجع إلى أنها كانت في مكان حساس مثل الركبة، مؤكدا أنه لم يشعر مسبقا بهذا الألم الكبير.

يشار إلى أن خيسوس شارك في 27 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.