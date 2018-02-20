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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعم وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، وقوف حركة "حماس" خلف تفجير العبوة الناسفة على حدود المنطقة الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وقال ليبرمان خلال لقاء جمعه بكل من نائب رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية ومسؤول لواء قطاع غزة، إن حماس كانت جزءًا من التفجير الأخير على حدود القطاع.

وأضاف: "حماس تستخدم المدنيين الغزيين كذخيرة حية عندما يرسلوا المدنيين إلى مواجهة جنود الجيش الإسرائيلي على السياج لكننا نفهم ثمن ذلك والان يستخدمون أيضا هؤلاء المدنيين للقيام بأعمال إرهابية خلال المظاهرات".

وتابع: "من الواضح أن حماس كانت جزءا من الحدث، وقطعنا على أنفسنا أن تكون عواقب هذه العملية وخيمة ضد الحركة التي اختارت محور الشر إيران وحزب الله".

وكانت وسائل الاعلام العبرية قد تحدثت عن إصابة 4 من جنوده اثنان منهما في حالة الخطر الشديد، جراء انفجار وقع على السلك الحدودي جنوب قطاع غزة.