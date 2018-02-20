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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن أسماء المعتقلين فيما تعرف بقضية "بيزك" المعروفة باسم الملف (4000)، من بينهم شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بينامين نتنياهو.

وذكرت الشرطة أن الشخصيتين المقربتين من نتنياهو في القضية هما "شلومو فيلبر" مدير عام وزارة الاتصالات الذي تم وقفه عن العمل مؤخرا، و"نير حيفتس"، المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال مستشار إعلامي آخر بشبهة ضلوعه في ملف بيزك وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقاله.

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت مالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش وزوجته وابنهما وكبير مساعد العائلة المالكة للشركة والمديرة العامة للشركة على ذمة التحقيقات.

وتنصب التحقيقات حول تورط رئيس الشرطة والذي يعدّ أحد مالكي الموقع الأخباري (واللا) بمنح تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وعائلته في الموقع، إضافة لسماحه لمستشار نتنياهو بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يناسب، مقابل اجراء تسهيلات من طرف مكتب نتنياهو للشركة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية التحقيقات مع نتنياهو على قضايا فساد فيما يعرف بقضيتي "الغواصات" وملف "4000".