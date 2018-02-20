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غزة- الرسالة نت

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء: "إن 200 عنصر من وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال اقتحمت لليوم الثاني على التوالي قسم 11 في معتقل "عوفر"، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش لغرف الأسرى ومقتنياتهم.

وبينت الهيئة وحدات القمع تمثلت بـ (متسادا، ويماز، ودرور)، وأن إدارة السجن كانت قد نقلت خلال اقتحام القسم يوم أمس، 120 أسيراً إلى معتقل "نيتسان الرملة"، دون السماح لهم بأخذ أي شيء من حوائجهم.

وأكدت الهيئة في بيانها أن ممثلي الفصائل في السجن عقدوا اجتماعا اليوم عقب الاقتحام، وقرروا البدء بخطوات تصعيدية ردا على هذه المداهمات، لكن الإدارة وعدت بإعادة جميع الأسرى الذين تم نقلهم إلى القسم يوم غد الأربعاء.