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الرسالة نت - محمد شاهين

أثنى الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة، على منحة الأدوية القطرية، مؤكدا أنها جاءت في وقت مهم وعصيب، "إلا أنها لا تعفي وزارة الصحة من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة".

وقال البرش، في تصريح "للرسالة نت"، إن القطاع يستهلك أدوية بقيمة 3 ملايين دولار شهريا، والمنحة القطرية بلغت 2 مليون $، إلا أنها تكفي المستشفيات لشهر كامل.

وشدد على أهمية منحة الأدوية كونها جاءت في وقت عصيب، جراء نفاذ ما يزيد عن 45% من أدوية القطاع، مثنيا على الدوري القطري في دعم قطاع غزة.

وأوضح أن الأدوية المقدمة في المنحة عبارة عن مضادات حيوية وأدوية تخدير وزراعة وغسيل الكلى، وأدوية العناية الفائقة والعمليات الجراحية.

وأكد البرش أن قطاع غزة لا يزال بحاجة لأصناف عديدة من الأدوية المفقودة، مطالبا حكومة التوافق بصرفها بصورة عاجلة.