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القاهرة-الرسالة نت

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرارا بإدراج رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، على قوائم الإرهاب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "الوكالة الرسمية"، إن قرار المحكمة جاء بناء على طلب من نيابة أمن الدولة العليا، قدمته إلى النائب العام، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني.

واتهمت تحريات الأمن الوطني أبو الفتوح ومن معه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

عربي 21