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أنقرة-الرسالة نت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الجيش التركي سيبدأ خلال الأيام المقبلة فرض طوق على مركز مدينة عفرين السورية التي تشهد عملية تركية منذ أسابيع تحت مسمى "غصن الزيتون".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، خلال كلمة له أمام كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان، الثلاثاء، قائلا: "سنبدأ في الأيام المقبلة بفرض طوق على مركز مدينة عفرين".

وأوضح أردوغان الهدف من هذه الخطوة قائلا إنها "ستمنع وصول المساعدات لوحدات حماية الشعب الكردية في المدينة والمنطقة، ويتحقق ذلك من خلال محاصرة مركز مدينة عفرين".

وربما تساهم هذه الخطوة في تحييد النظام السوري ومحاولة دخوله إلى عفرين ومركزها.

وأعلن أردوغان أن حصيلة قتلى الجيش التركي حتى اليوم 32 جنديا تركيا بينهم ثلاثة في إدلب، و70 من المقاتلين السوريين الموالين، خلال الاشتباكات في عفرين السورية.

وهاجم أردوغان الدور الأمريكي في عفرين، قائلا: "تم نقل خمسة آلاف شاحنة من الأسلحة الأمريكية إلى الإرهابيين شمال سوريا".

يشار إلى أن العملية التركية في عفرين بدأت منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، تحت مسمى عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد مجموعات مسلحة كردية تصنفها أنقرة "إرهابية" في شمال غرب سوريا.

عربي21