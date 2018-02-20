تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة- الرسالة نت

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلا وشابا قرب الحرم الإبراهيمي، ونصب مستوطنون "كرفانا" في سوق النجارين المغلق من قبل الاحتلال في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد إبراهيم عبد الكريم الفاخوري (24 عاما) بدعوى انه يبيع هدايا وأدوات تراثية، ودفعته 500 شيقل لإطلاق سراحه، كما ما زالت تحتجز حتى لحظة الانتهاء من اعداد هذا الخبر الطفل محمد علاء الرجبي (13 عاما) على حاجز عسكري في البلدة القديمة.

وفي ذات السياق، نصب مستوطنو البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين وسط مدينة الخليل "كرفانا" في سوق النجارين قرب سوق الخضار القديم المحاذي لدائرة الأوقاف المغلقة من قبل الاحتلال منذ 24 عاما.