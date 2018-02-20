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الرسالة نت - وكالات

أشار التقرير اليومي الصادر عن شركة آي سي أم كابيتال أن الدولار انتعش أمام نظرائه الرئيسيين، ليرتفع من أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف، والتي لامسها الأسبوع الماضي، لكن لا تزال المخاوف تحيط بالدولار؛ لا سيما تلك التي تتعلق بالعجز في الميزانية الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار قليلا بنحو 0.51% ليلامس مستويات 89.53 نقطة.

اليورو

تراجع اليورو بنحو 0.45%، ليلامس مستويات 1.2351 دولار، متأثرا سلبا بقوة وانتعاش الدولار. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق اليوم، مؤشر زيو الألماني ومؤشر زيو لمنطقة اليورو.

الإسترليني

ارتفع الإسترليني قليلا بنحو 0.01%، ليلامس مستويات 1.400 دولار.

الين

ارتفع الدولار أمام الين بنحو 0.55%، ليلامس مستويات 107.18 ين، حيث يترقب المتداولون نتائج اجتماع الفدرالي الأمريكي.

الذهب

وفي وقت سابق من اليوم، تراجعت أسعار الذهب، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن. فيما تترقب الأسواق نتائج محضر الفدرالي الأمريكي والذي سيصدر غدا الأربعاء، للتعرف على توجهات الفدرالي بشأن رفع معدلات الفائدة، وكذا خطته بشأن السياسة المالية الأمريكية. تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل 2018 بنحو 1.23% لتلامس مستويات 1,339.50 دولار.

النفط

تراجع النفط بالتزامن مع بداية تعاملات اليوم، ليتخلى عن مستويات يوم الجمعة الماضية، متأثرا سلبا بالعطلة الأمريكية. ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 0.88% لتلامس مستويات 62.09 دولار، فيما تراجعت عقود خام برنت الآجلة تسليم مارس بنحو 0.59% لتلامس مستويات 65.28 دولار.