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تغطية خاصة - الرسالة نت

قال رئيس السلطة محمود عباس، في جلسة لمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ أي من قراراتها التي قدمتها فلسطين، متسائلا: "لمن نذهب وقراراتكم لا تنفذ"؟

وأكد عباس حرصه على نشر "ثقافة السلام ونبذ العنف"، مشددا على أن الفلسطينيين لم يرفضوا أي دعوة للمفاوضات، زاعما بأنها الطريق الوحيد للوصول إلى السلام.

وأضاف: "صدر 705 قرارات عن الجمعية العامة بالأمم المتحدة، و86 قرارا عن مجلس الأمن، ولم تنفذ بسبب تهرب اسرائيل".

وجدد عباس تأكيده أن المشكلة ليست مع اليهودية كديانة وإنما مع المحتل، أيا كان دينه. وقال إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهلت كل مطالبنا، وقد أبدينا استعدادا للتوصل إلى صفقة سلام تاريخية، واعترفت بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وأضاف: "من المستغرب أن أميركا لا تزال تدرج منظمة التحرير الفلسطينية كإرهابية وتعرقل عملها، متذرعة بقانون للكونغرس الأميركي من عام 1987".

وقال: "في الكونغرس نحن إرهابيون؟.. كيف تساعدون إرهابيين إذا كنا كذلك".