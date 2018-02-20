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تغطية خاصة - الرسالة نت

قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن الأزمة الإنسانية في غزة تتزايد ويجب معالجة الأوضاع بأسرع وقت قبل الانهيار.

ويرى ميلادينوف، خلال جلسة استماع له في مجلس الأمن مساء الثلاثاء، أن حل الدولتين يحقق السلام الدائم بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين).

واعتبر سياسة الاستيطان (الإسرائيلي) غير قانونية وتعرقل جهود السلام، داعيا المجتمع الدولي لتوفير تمويل جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وفي الشأن السوري، أوضح أن تصاعد القتال في سوريا يقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي افتتاح الجلسة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة الأممية لحل الدولتين لمعالجة القضية الفلسطينية.