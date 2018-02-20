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الرسالة نت - وكالات

شهدت المباراة التي جمعت بين فريق أوبيراريو ونظيره كومرسيال في الدوري البرازيلي التابع لمدينة "كامبو غراندي" حادثة مثيرة للغاية، حينما اعتدى جيفرسون ريس لاعب الأول على جامع الكرات بطريقة وحشية على أرضية الملعب، بسبب احتفال الأخير بتسجيل فريقه المفضل هدفا في المباراة.

وسجل كومرسيال هدفا في شباك أوبيراريو وهو الهدف الوحيد في اللقاء، لكن أحد جامعي الكرات أظهر فرحته بالهدف الذي سجله فريقه المفضل، ما استفز ريس، ليلاحق الشاب قبل أن يطرحه أرضا وينهال عليه باللكمات.

وأثار الأمر حفيظة الجميع في الملعب, واشتعلت الأجواء بعد محاولة لاعب من كومرسيال الرد بضرب منافسه.

وتدخلت قوات الشرطة البرازيلية لفض الاشتباكات التي حدثت بعد اعتداء ريس على الشاب الصغير, الذي تبين أنه لاعب من الفئات العمرية لكومرسيال، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحافية برازيلية أن اللاعب سيتعرض لعقوبات صارمة من الاتحاد البرازيلي, وكذلك من ناديه عقب اعتدائه المثير للجدل.