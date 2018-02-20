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غزة- الرسالة نت

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، عن فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام بدءً من غد الأربعاء حتى السبت المقبل في كلا الاتجاهين.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح في 9 فبراير الجاري بشكل مفاجئ، وقالت إنه جاء لدواعٍ أمنية، وذلك بعد فتحه في كلا الاتجاهين ليومين سابقين بعد إغلاق دام لأشهر بدعوى الأوضاع الأمنية في سيناء.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح استثنائيًا اليوم الثلاثاء، لادخال بعض العالقين في مطار القاهرة وعددهم 160 شخصًا.

وكانت السلطات المصرية قد أرجعت حوالي مئة من المسافرين إلى البلدان التي قدموا منها بعد الاعلان عن اغلاق المعبر.

وينتظر الآلاف من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الأجنبية فتح المعبر للسفر من القطاع، وعادة لا تكفي المدة التي تحددها مصر لفتح المعبر ومرور كافة العالقين.و فبراير لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .