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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، المقدسي محمد مأمون الرازم (٤١ عامًا)، عن البلدة القديمة ١٥ يومًا، وذلك عقب اقتحام منزله واعتقاله ومصادرة ممتلكاته الشخصية بمنزله في حي راس العامود بسلوان فجرًا.

وأوضحت زوجة الرازم، أن عناصر المخابرات اقتحمت المنزل، وفتشته بدقه وخربت محتوياته، واحتجزوها وأولادها في غرفة خلال عملية التفتيش.

وذكر الرازم أن شرطة الاحتلال اقتادته للتحقيق في مركز شرطة "القشلة" الواقع داخل أسوار البلدة القديمة، وحققت معه على فترتين منذ ساعات الفجر حتى بعد عصر اليوم.

وأضاف أن الشرطة أخلت سبيله بعد توقيعه على قرار الإبعاد عن البلدة القديمة، دون الحصول على نسخة من القرار.

يذكر أن الرازم، أٌبعد عن المسجد الأقصى عدة مرات، لمدة متفاوتة ما بين ١٥ و٤٠ يومًا.