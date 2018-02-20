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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

رد رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو مساء اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مجلس الأمن الدولي بقوله إن عباس يواصل الفرار من عملية السلام.

وأضاف نتنياهو في تصريحه لصحيفة معاريف العبرية :"لم يستأنف عباس أي شيء في المفاوضات ولا يزال يهرب من السلام ويستمر في دعم أسر الشهداء بأكثر من 347 مليون دولار.

يذكر أن ابو مازن ادعى خلال خطابه اليوم في مجلس الامن أن "إسرائيل" تتهرب من المفاوضات مع الفلسطينيين وتنتهك الاتفاقات الدولية.

ودعا لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي يستند لقرارات الشرعية الدولية، وبمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.

وطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.