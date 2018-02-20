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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية فرنسية, أن بايرن ميونيخ الألماني يسعى إلى التعاقد مع دارلي نولاندو لاعب فريق الشباب بليل الفرنسي, لأجل دعم صفوف "العملاق البافاري" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية, أن إدارة البايرن مهتمة بضم النجم الشاب نولاندو, الذي يلعب مع ليل ومنتخب فرنسا "تحت 17 عاما".

وتريد إدارة البايرن استغلال عدم توقيع اللاعب لعقد احترافي مع ليل، ليكون أحد الخيارات الهجومية للفريق في المستقبل القريب.

وأوضحت "فرانس فوتبول", أن الفريق الألماني يرى في نولاندو أحد المواهب الهجومية القادرة على الظهور بصورة مميزة معه بعد عدة سنوات, وهو ما سيدفع الإدارة لإقناعه بالرحيل عن ليل.

يشار إلى أن نولاندو رفض في الفترة الأخيرة, توقيع عقد احترافي مع ليل, رغم تقدم الإدارة بطلب رسمي.