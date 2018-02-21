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الرسالة نت - وكالات

أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أن مدربه الألماني يورغن كلوب وتدريباته المنفردة بعد كل تدريب هما السببين الرئيسيين في ارتفاع معدله التهديفي مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

ويقدّم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول منذ بداية هذا الموسم، إذ شارك في 36 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفا، وهو المعدل التهديفي الأعلى له في موسم واحد بمسيرته الكروية.

وقال النجم المصري في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "مع المدير الفني هنا ألعب بشكل أقرب من المرمى أكثر من أي ناد آخر".

وأضاف: "أنا هنا أمام المرمى بشكل دائم، لذا أحصل على فرص كثيرة للتسجيل، وهو أمر نعتاد على ممارسته بشكل دائم في التدريبات".

وتابع: "لا يمكنك تسجيل 10 أهداف من 10 فرص، هذا مستحيل، وأعلم أنني أهدرت العديد من فرص التسجيل منذ بداية هذا الموسم، لكني أحاول أن أتطور في هذا الأمر".