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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد صراعا بين مانشستر يونايتد وتوتنهام حول ضم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن بيل سيرحل عن صفوف الريال الصيف المقبل، ويفضّل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي مع وجود اهتمام من مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد يتأهب لضخ دماء جديدة وإعادة هيكلة الفريق، على أن يكون اللاعب الويلزي من بين المغادرين لـ"الملكي" الصيف المقبل.

ولعب بيل الذي يرتبط بعقد ريال مدريد حتى صيف عام 2022, مع توتنهام في الفترة من 2007 وحتى 2013.

يشار إلى أن بيل شارك في 22 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بكل البطولات، وأحرز 9 أهداف وصنع 6 أهداف.