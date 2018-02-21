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الرسالة نت - وكالات

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة ليغانيس اليوم الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ16 للدوري الإسباني.

وكان زيدان قد أخرج رونالدو خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة ريال بيتيس الأحد الماضي، في الجولة الـ24 من "الليغا"، والتي انتهت بفوز "الملكي" (5-3).

وفسّر المدرب القرار خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة، قائلا: "إنه يلعب منذ وقت طويل، ويصل إلى 60 مباراة متتالية في الموسم دون راحة، تأتي أحيانا لحظات يكون من الضروري له وللفريق ألا يشارك".

وأضاف: "هو بحالة أفضل ويؤدي بهذه الطريقة، بالتأكيد نحن نبحث عن مصلحة الجميع, خاصة أنه لاعب مهم".

وبات في حكم المؤكد غياب المصابين مارسيلو دا سيلفا, ولوكا مودريتش, وتوني كروس, وخيسوس فاييخو عن لقاء ليغانيس، فضلا عن إراحة رونالدو.