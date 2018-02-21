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غزة- الرسالة نت

من المقرر أن يفتح الجانب المصري بوابة معبر رفح، اليوم الأربعاء، ولمدة أربعة أيام متتالية، بحسب ما أعلنت عنه السفارة الفلسطينية في القاهرة.

وسيتواصل فتح المعبر من اليوم حتى السبت المقبل في كلا الاتجاهين، حيث نشرت هيئة إدارة المعابر في غزة كشوفات أسماء المسافرين من الحالات الإنسانية.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح في 9 فبراير الجاري بشكل مفاجئ، وقالت إنه جاء لدواعٍ أمنية، وذلك بعد فتحه في كلا الاتجاهين ليومين سابقين بعد إغلاق دام لأشهر بدعوى الأوضاع الأمنية في سيناء.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح استثنائيًا أمس الثلاثاء، لادخال بعض العالقين في مطار القاهرة وعددهم 160 شخصًا.

وطبقًا لإحصائيات وزارة الداخلية في غزة، فإنّ عدد أيام فتح المعبر في القطاع منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز 3 أيام فقط.

وينتظر الآلاف من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الأجنبية فتح المعبر للسفر من القطاع، وعادة لا تكفي المدة التي تحددها مصر لفتح المعبر ومرور كافة العالقين.و فبراير لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .