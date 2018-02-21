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غزة- الرسالة نت

شرعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح الأربعاء، بتنفيذ مناورة لأجهزتها الأمنية؛ وذلك لفحص الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة إياد البزم في تصريح وصل لـ"الرسالة نت" إنّ المناورة ستستمر لعدة من الساعات، ضمن خطة الضبط والسيطرة في كافة مناطق القطاع.

وأوضح أن المناورة سيتخللها انتشار مكثف لقوات الأمن والشرطة، وزيادة للحواجز الأمنية في الشوارع والمنافذ.

وأضاف البزم: "تنفيذ هذه المناورة يأتي في إطار اختبار القدرة لدى الأجهزة الأمنية، ضمن خُطة وزارة الداخلية والأمن الوطني لزيادة كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في كل الظروف".

وحثّ المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في غزة، المواطنين على التعامل بشكل إيجابي مع تعليمات رجال الأمن والتعاون معهم.