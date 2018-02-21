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غزة- الرسالة نت

استشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب أحمد محمد عبد ربه الحلو (19 عاما)، من مخيم البريج وسط قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المخيم.

وأفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الشاب الحلو أصيب برصاصة خلال المواجهات، التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي شرق مخيم البريج.

وأشار إلى أن الشاب الحلو نقل على إثر إصابته إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنها تم تحويله إلى مستشفى الشفاء، نظرا لخطورة حالته، وأعلن عن استشهاده صباح اليوم.