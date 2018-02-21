تصغير الخط تكبير الخط

ترجمة خاصة-مؤمن مقداد

هأرتس:

وقع شلومو فيلبر على اتفاق مع الدولة.

250 قتيلا في 48 ساعة: الأسد يكثف الهجمات على معاقل المتمردين.

قدم عباس الى مجلس الامن خطة فلسطينية للسلام مع "اسرائيل".

الأيام الأخيرة لحكومة نتنياهو .

يديعوت أحرونوت:

ملف 4000: تم التوصل إلى اتفاق بين الدولة ومدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر.

الأمين العام للأمم المتحدة: يساورني القلق إزاء تصعيد الوضع في ضواحي دمشق وإصابة المدنيين.

أبو مازن في مجلس الأمن: لم نرفض أبدا التفاوض لكن نتنياهو هو الذي يرفض.

ليبرمان : حماس جزء من التفجير على حدود غزة وسيكون لذلك تداعيات.

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 20 شخصا من الضفة.

ملف 4000: وقع فيلبر اتفاقا للدولة، ومن المتوقع أن يعطي شهادة مفصلة.

ليبرمان : حماس جزء من التفجير على حدود غزة وسيكون لذلك تداعيات.

نفتالي بينيت حول تصريحات أبو مازن: الشعب الذي يخترع ماضيه , لن يكون له مستقبل.

غاباي في رسالة إلى أعضاء حزبه: "استعدوا للانتخابات قريبا".

نتانياهو: يواصل أبو مازن الفرار من السلام ودعم الإرهابيين.

"إسرائيل" هيوم:

تم اعتقال 20 فلسطينيا الليلة الماضية في يهودا والسامرة.

وقع المدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر اتفاقا مع مكتب المدعي العام في القضية رقم 4000.

ليبرمان : حماس جزء من التفجير على حدود غزة وسيكون لذلك تداعيات.

الامن يعترض فتاة بدوية قامت بالاقتراب من طائرة وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان.

القناة 7 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا مطلوبا في الضفة.

كبار أعضاء الجناح العسكري لحماس يناقشون صفقة لتبادل الأسرى مع مصر.

الولايات المتحدة: سننظر في مشاركة دول أخرى في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الهجمات شرق دمشق.

ليبرمان : حماس جزء من التفجير على حدود غزة وسيكون لذلك تداعيات.

القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الامن 20 شخصا يشتبه فى تطورهم باعمال عنف فى الضفة الغربية.

ليبرمان خلال جولة في غلاف غزة: حماس متورطة بالتفجير على حدود غزة وسيكون لذلك تداعيات لن أفصح عنها.

الولايات المتحدة: تم إلغاء اجتماع نائب الرئيس مع ممثلي كوريا الشمالية.

القناة 14 العبرية:

تم التوقيع على اتفاق مع فيلبر كشاهد دولة.

في جلسة مجلس الأمن: ميلادينوف يدعوا لوقف تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ويدعوا الحكومة الفلسطينية لدفع رواتب موظفي غزة.

انقلاب ناقلة جند مدرعة أثناء تحميلها على الونش في منطقة بيت هيلل قرب كريات شمونة دون وقوع إصابات.

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية.

روني الشيخ: نتنياهو سيدلي بإفادة في ملف الغواصات.

أبو مازن أمام مجلس الأمن: ليس هناك خيار سوى الاعتراف بدولة فلسطين وذلك سيعزز المفاوضات.

ليبرمان خلال زيارته للجنود الذين أصيبوا بالتفجير على حدود غزة: سنغلق الحساب مع الذين قاموا بهذه العملية.