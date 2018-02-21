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الرسالة نت - وكالات

توصل باحثون من السويد إلى نتائج مثيرة لعلاج مشكلة الكبد الدهني غير الكحولي، فقد تبين أن الحد من أكل المعكرونة والبطاطس والكربوهيدرات الأخرى يؤدي إلى خفض الدهون على الكبد ويحسن وظائفه.

وتعتبر البدانة ومرض السكري من عوامل الخطر التي تزيد الدهون على الكبد.

وبحسب الدراسة التي أجريت في رويال إنستيتوت أوف تكنولوجي بالسويد تبين أنه بعد تقليل كمية الكربوهيدرات التي يأكلها مريض الكبد الدهني لمدة أسبوعين تبدأ النتائج الإيجابية في الظهور.

واعتبرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "سل ميتابوليزم" أن إجراء تقليل تناول الكربوهيدرات من أدوات علاج الكبد الدهني غير الكحولي.

وتتحقق الفوائد الإيجابية لخفض الكربوهيدرات بعد فترة قصيرة هي 14 يوماً فقط، ومن هذه الفوائد تحسن وظائف الكبد.