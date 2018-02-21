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ترجمة خاصة-مؤمن مقداد

وقّع مدير وزارة الاتصالات ومالك الموقع الأخباري العبري "واللا" "شلومو فيلبر"، الليلة الماضية، اتفاقًا بأن يكون هو"شاهد دولة " في القضية "4000"، المتهم فيها نتنياهو بقضايا فساد.

وطبقًا لموقع "واللا" العبري، فإن "فيلبر" سيجرم نتنياهو في مخالفات خطيرة، مقابل إعطائه الحصانة الكاملة و عدم الحكم عليه بالسجن .

وأوضح الموقع أن شهادة فيلبر تتعلق بـبيع أخبار "واللا" إلى المستشار الإعلامي لرئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو، والعمل على تحسين صورة الأخير وزوجته مقابل امتيازات للشركة.

وكشف الموقع عن أسماء المعتقلين في القضية وهم، "شلومو فيلبر"، و"نير حيفيتس"، و"شاؤول إلوفيتش"، وزوجته وابنه، و"ستيلا هاندلر"، و"عميكام شورر".