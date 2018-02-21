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ترجمة خاصة-مؤمن مقداد

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست صباح اليوم الاربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم رواتب الاسرى وعائلات الشهداء من عائدات ضرائب السلطة المتعارف عليها بـ"المقاصة".

وكان وزير الحرب (الإسرائيلي) افيغدور ليبرمان قد اقترح هذا القانون للتصويت عليه من الكنيست.

وطبقا لوسائل الاعلام العبرية، فإنه جرى الموافقة بالاجماع من أعضاء اللجنة ولم يعترض أو يمتنع أحدًا منهم عليه.

وهددت السلطة الفلسطينية باللجوء إلى المحاكم الدولية في حال نفذت إسرائيل تهديدها، وخصمت رواتب الأسرى ومنفذي العمليات.