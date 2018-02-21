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الرسالة نت – ترجمة مؤمن مقداد

رجحت مصادر في الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي) أن يقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة؛ لتجري في العام الحالي إثر قضايا الفساد التي تتوالى ضده.

وأفادت وكالة "ريشت كان" أن رئيس المعسكر الصهيوني افي غباي قد ألمح للتوجه لانتخابات مبكرة، ودعا أعضاء حزبه إلى الاستعداد للانتخابات في إشارة لقرب موعدها.

كما كتبت صحيفة هآرتس صباح اليوم خبرا عنونته بـ "الأيام الأخيرة في حكومة نتنياهو" في إشارة إلى مسلسل قضايا الفساد الذي ما يزال يجري تحقيقات فيه مع رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر خاصة لموقع "مفزاك لايف" أنه من المتوقع التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد جديدة سيطلق عليها تسميات "القضية 5000 و القضية 6000 والقضية 7000 والقضية 8000" وما تزال تتوالي القضايا ضد رئيس الوزراء الذي يعتبر في نهاية حقبته السياسية.