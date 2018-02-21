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رفح- الرسالة نت

بدأت حافلات المسافرين الفلسطينيين مغادرة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، في أول أيام تشغيله الاستثنائي لمدة أربعة أيام على أن يعاد إغلاقه مساء السبت المقبل.

وقال مصدر مسؤول في المعبر لـ"الرسالة نت" أن حصيلة السفر في أول ساعات تشغيله بلغت 268 مسافرا عبر أربع حافلات.

وأضاف أن تجهيز الحافلات يتم في صالة أبويوسف النجار بمدينة خانيونس بإشراف من وزارة الداخلية بغزة.

ومن المتوقع بدء وصول العالقين في الجانب المصري إلى المعبر بعد ظهر اليوم.

وسيتواصل فتح المعبر من اليوم حتى السبت المقبل في كلا الاتجاهين، حيث نشرت هيئة إدارة المعابر في غزة كشوفات أسماء المسافرين من الحالات الإنسانية.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح في 9 فبراير الجاري بشكل مفاجئ، وقالت إنه جاء لدواعٍ أمنية، وذلك بعد فتحه في كلا الاتجاهين ليومين سابقين بعد إغلاق دام لأشهر بدعوى الأوضاع الأمنية في سيناء.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح استثنائيًا أمس الثلاثاء، لإدخال بعض العالقين في مطار القاهرة وعددهم 160 شخصًا.

وطبقًا لإحصائيات وزارة الداخلية في غزة، فإنّ عدد أيام فتح المعبر في القطاع منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز 3 أيام فقط.

وينتظر الآلاف من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الأجنبية فتح المعبر للسفر من القطاع، وعادة لا تكفي المدة التي تحددها مصر لفتح المعبر ومرور كافة العالقين ولسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .